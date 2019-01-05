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НБУ дозволить купувати
валюту онлайн (інфографіка)

НБУ дозволить купувати валюту онлайн (інфографіка)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 15:37

НБУ дозволить купувати валюту онлайн (інфографіка)

Пропонуємо до обговорення:
Нове валютне регулювання передбачає понад 20 послаблень на валютному ринку з 7 лютого 2019 року.

Дивися повний текст НБУ дозволить купувати валюту онлайн (інфографіка).
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хорошо забытое старое еще в привате коломойского было ! до 2015 года так точно было
yama
 
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