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Понад 105 млн: керівника
автодору Івано-Франківської...

Понад 105 млн: керівника автодору Івано-Франківської...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 15:57

Понад 105 млн: керівника автодору Івано-Франківської...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє прес-служба Генеральної прокуратури.

Дивися повний текст Понад 105 млн: керівника автодору Івано-Франківської області \"взяли\" на корупції.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 15:58

Сфоткали, взвесили, измерили и отпустили ?)
alex_dvornichenko
 
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