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Понад 105 млн: керівника автодору Івано-Франківської...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 08 січ, 2019 15:57
Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє прес-служба Генеральної прокуратури.
Дивися повний текст Понад 105 млн: керівника автодору Івано-Франківської області \"взяли\" на корупції
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Додано: Вів 08 січ, 2019 15:58
Сфоткали, взвесили, измерили и отпустили ?)
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alex_dvornichenko
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