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КМДА озвучила вартість
ремонту моста Метро

КМДА озвучила вартість ремонту моста Метро
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 17:39

КМДА озвучила вартість ремонту моста Метро

Пропонуємо до обговорення:
У Києві капітально відремонтують міст Метро, ​​вартість робіт складе 1 825 200,575 тисячі гривень.

Дивися повний текст КМДА озвучила вартість ремонту моста Метро.
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80 миллионов долларов ..... За такие деньги лучше новый было построить.
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