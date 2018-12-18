У Києві капітально відремонтують міст Метро, вартість робіт складе 1 825 200,575 тисячі гривень.
Дивися повний текст КМДА озвучила вартість ремонту моста Метро.
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Додано: Вів 08 січ, 2019 17:39
КМДА озвучила вартість ремонту моста Метро
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст КМДА озвучила вартість ремонту моста Метро.
Додано: Вів 08 січ, 2019 17:44
80 миллионов долларов ..... За такие деньги лучше новый было построить.
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