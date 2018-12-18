У Києві капітально відремонтують міст Метро, вартість робіт складе 1 825 200,575 тисячі гривень.
Дивися повний текст КМДА озвучила вартість ремонту моста Метро.
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Додано: Вів 08 січ, 2019 17:39
КМДА озвучила вартість ремонту моста Метро
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст КМДА озвучила вартість ремонту моста Метро.
Додано: Вів 08 січ, 2019 17:44
80 миллионов долларов ..... За такие деньги лучше новый было построить.
Додано: Вів 08 січ, 2019 23:30
Общая длина 684,5 м
Ширина моста 28 м
Собственно, опоры моста, как и линию метро трогать не будут. Значит, заменять (ремонтировать) будут только автодорогу на 4 полосы и 2 тротуара по бокам - это суммарно около 12-13 метров.
Приблизительно нужно заменить 8000 кв.м. дорожного покрытия + ремонт пролетных строений с восстановлением несущей арматуры + ремонт наружного освещения +заменить перильные ограждения.
Средняя стоимость ремонта 1 км автомобильной дороги, по контрактам в 2017 году, составляет 12,23 млн грн.
Учтем, что там нужна гидроизоляция и умножим эту сумму на кеф 1,5 + поправка на инфляцию. Максимум 20 миллионов грн за 1 км. Мост 685 метров, то есть 20*0685= 13,7 миллионов гривень стоит капитально заменить покрытие на мосту.
Допустим, что осветить мост и заменить перила стоит примерно 12 миллионов - это более чем достаточная сумма.
Исходная сумма, 1 миллиард 825 миллионов 200 тысяч 575 гривень, таким образом уменьшиться примерно до 1 миллиарда 800 миллионов гривень.
То есть, нам хотят сказать, что ремонт 1 метра пролета стоит почти 100 тысяч долларов (2 миллиона 630 тысяч гривень)?
Ахренели уже совсем?
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