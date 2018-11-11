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«Київводоканал» планує підвищити тарифи на холодну воду
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Додано: Вів 08 січ, 2019 17:45
Пропонуємо до обговорення:
Національна комісія з регулювання в сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЕКУ) має намір підвищити діючі тарифи на послуги з водопостачання та водовідведення для «Київводоканалу».
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R2
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Додано: Вів 08 січ, 2019 17:45
А в следующем месяце опять повышать будут?
Вчера хотел малому набрать ванну попариться, перекрыл бойлер, открыт стояк и 5 минут сливал ржавчину с горячей водой. Плюнул на это дело. Включил проточный нагреватель, разбавил бойлером. На этом и попарились.
Когда ни открою стояк горячей воды, все время ржавая идет. Может и полчаса сбегать. Кто ей вообще пользуется. Покажите мне этих неумных людей.
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p_a_l
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Додано: Вів 08 січ, 2019 18:15
В Харьковской области стоимость 1м3 холодной воды с ноября 2018г. 23.07гр.
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sena_2008atp
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Додано: Вів 08 січ, 2019 18:21
p_a_l написав:
Кто ей вообще пользуется. Покажите мне этих неумных людей.
думал сначала магнитить,но наютубил леску.Стопорнул счетчик через фильтр 10см куском лески для тримера газонокосилки 1,3 мм.Делов на 5 минут.Ванна каждый день,сон крепкий.Ржавой нема.Но статья не про гарячую))
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
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Мизантрóп
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