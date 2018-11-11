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«Київводоканал» планує підвищити
тарифи на холодну воду

«Київводоканал» планує підвищити тарифи на холодну воду
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 17:45

«Київводоканал» планує підвищити тарифи на холодну воду

Пропонуємо до обговорення:
Національна комісія з регулювання в сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЕКУ) має намір підвищити діючі тарифи на послуги з водопостачання та водовідведення для «Київводоканалу».

Дивися повний текст «Київводоканал» планує підвищити тарифи на холодну воду.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 17:45

А в следующем месяце опять повышать будут?

Вчера хотел малому набрать ванну попариться, перекрыл бойлер, открыт стояк и 5 минут сливал ржавчину с горячей водой. Плюнул на это дело. Включил проточный нагреватель, разбавил бойлером. На этом и попарились.
Когда ни открою стояк горячей воды, все время ржавая идет. Может и полчаса сбегать. Кто ей вообще пользуется. Покажите мне этих неумных людей.
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 18:15

В Харьковской области стоимость 1м3 холодной воды с ноября 2018г. 23.07гр.
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 18:21

Re: «Київводоканал» планує підвищити тарифи на холодну воду

  p_a_l написав:Кто ей вообще пользуется. Покажите мне этих неумных людей.
думал сначала магнитить,но наютубил леску.Стопорнул счетчик через фильтр 10см куском лески для тримера газонокосилки 1,3 мм.Делов на 5 минут.Ванна каждый день,сон крепкий.Ржавой нема.Но статья не про гарячую))
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 18:50

Давно пора, а то зажрались они в этой колыбели революций :)
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 20:59

Вот же тяжелая работа досталась "реформаторам" :mrgreen:

5-й год подряд каждый будний день по несколько новостей о поднятии тарифов - то государственной монополии, то коммунальной.

Уже даже по сути не хочется комментировать, просто надоело...
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 21:41

  Мизантрóп написав:
  p_a_l написав:Кто ей вообще пользуется. Покажите мне этих неумных людей.
думал сначала магнитить,но наютубил леску.Стопорнул счетчик через фильтр 10см куском лески для тримера газонокосилки 1,3 мм.Делов на 5 минут.Ванна каждый день,сон крепкий.Ржавой нема.Но статья не про гарячую))


Вам повезло - во многих Водоканалах фильтры тоже пломбируют. Сны про внезапно нагрянувших контролёров не беспокоят? :D
warlamp
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Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 21:45

warlamp ОСББ и ЖБК,а в домах под ГИОЦем вообще пох.Поверки пройдены.Контролеры посылаются в пешее эротическое в связи с "хранением золота возле счетчика" и с просьбой зайти папизже.А так они заранее предупреждают объявой в подъезде.В пяти хатах постопорил,на некоторых гайках фильтров отверстия для проволоки есть,но не пломбированы ибо фильтры необходимо чистить.Да и есть ТУ по установке,там ток обратник нужен.
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
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