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«Київводоканал» планує підвищити тарифи на холодну воду
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Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 08 січ, 2019 17:45
Пропонуємо до обговорення:
Національна комісія з регулювання в сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЕКУ) має намір підвищити діючі тарифи на послуги з водопостачання та водовідведення для «Київводоканалу».
Дивися повний текст «Київводоканал» планує підвищити тарифи на холодну воду
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R2
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Додано: Вів 08 січ, 2019 17:45
А в следующем месяце опять повышать будут?
Вчера хотел малому набрать ванну попариться, перекрыл бойлер, открыт стояк и 5 минут сливал ржавчину с горячей водой. Плюнул на это дело. Включил проточный нагреватель, разбавил бойлером. На этом и попарились.
Когда ни открою стояк горячей воды, все время ржавая идет. Может и полчаса сбегать. Кто ей вообще пользуется. Покажите мне этих неумных людей.
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p_a_l
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Додано: Вів 08 січ, 2019 18:15
В Харьковской области стоимость 1м3 холодной воды с ноября 2018г. 23.07гр.
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sena_2008atp
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Додано: Вів 08 січ, 2019 18:21
p_a_l написав:
Кто ей вообще пользуется. Покажите мне этих неумных людей.
думал сначала магнитить,но наютубил леску.Стопорнул счетчик через фильтр 10см куском лески для тримера газонокосилки 1,3 мм.Делов на 5 минут.Ванна каждый день,сон крепкий.Ржавой нема.Но статья не про гарячую))
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
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Мизантрóп
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Додано: Вів 08 січ, 2019 18:50
Давно пора, а то зажрались они в этой колыбели революций
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Igorten
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Додано: Вів 08 січ, 2019 20:59
Вот же тяжелая работа досталась "реформаторам"
5-й год подряд каждый будний день по несколько новостей о поднятии тарифов - то государственной монополии, то коммунальной.
Уже даже по сути не хочется комментировать, просто надоело...
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zРадио
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Додано: Вів 08 січ, 2019 21:45
warlamp ОСББ и ЖБК,а в домах под ГИОЦем вообще пох.Поверки пройдены.Контролеры посылаются в пешее эротическое в связи с "хранением золота возле счетчика" и с просьбой зайти папизже.А так они заранее предупреждают объявой в подъезде.В пяти хатах постопорил,на некоторых гайках фильтров отверстия для проволоки есть,но не пломбированы ибо фильтры необходимо чистить.Да и есть ТУ по установке,там ток обратник нужен.
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
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Мизантрóп
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Додано: Вів 08 січ, 2019 22:42
to Мизантроп!
Мизантрóп написав: p_a_l написав:
Кто ей вообще пользуется. Покажите мне этих неумных людей.
думал сначала магнитить,но наютубил леску.Стопорнул счетчик через фильтр 10см куском лески для тримера газонокосилки 1,3 мм.Делов на 5 минут.Ванна каждый день,сон крепкий.Ржавой нема.Но статья не про гарячую))
Как говорится, красавчик в натуре. Из-за таких красавчиков эти потери перекладывают на всех остальных, в основном самые бедные и оплачивают леску в вашем счетчике.
Вы, каждый день ванну, а ваша соседка пенсионерка голодает. Намутили ненамного, а карму попортили капитально.
Вы бы умники собрались, да под органы власти, протест показать, а не тырить у нищих последнее. Или думаете, что у Ахметова отобрали???
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change_pm
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Додано: Вів 08 січ, 2019 22:49
change_pm написав:
Или думаете, что у Ахметова отобрали?
у тех кто счетчик не установил.Они по общедомовому,патамушо квартиранты или много не прописанных.Пусть теперь не спят они©
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
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Мизантрóп
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