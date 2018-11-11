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«Київводоканал» планує підвищити тарифи на холодну воду
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 09 січ, 2019 11:50
Мизантрóп написав:
думал сначала магнитить,но наютубил леску.Стопорнул счетчик через фильтр 10см куском лески для тримера газонокосилки 1,3 мм.Делов на 5 минут.Ванна каждый день,сон крепкий.Ржавой нема.Но статья не про гарячую))
Это называется: воровство материальных благ. Как по мне, ваше место в тюрьме. Вы воруете у киевводоканала, а расплачиваются за это бабульки-соседки. В супермаркетах колбасу не тырите??? И зеркала с машин под подъездами??? Пусть теперь не спят автовладельцы, которые не поставили машины на стоянки и охрана супермаркетов, которые таких как вы не впоймала???
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ALexxxS
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Додано: Сер 09 січ, 2019 13:36
ALexxxS написав: Мизантрóп написав:
думал сначала магнитить,но наютубил леску.Стопорнул счетчик через фильтр 10см куском лески для тримера газонокосилки 1,3 мм.Делов на 5 минут.Ванна каждый день,сон крепкий.Ржавой нема.Но статья не про гарячую))
Это называется: воровство материальных благ. Как по мне, ваше место в тюрьме. Вы воруете у киевводоканала, а расплачиваются за это бабульки-соседки. В супермаркетах колбасу не тырите??? И зеркала с машин под подъездами??? Пусть теперь не спят автовладельцы, которые не поставили машины на стоянки и охрана супермаркетов, которые таких как вы не впоймала???
та не кипи,Альоша,не пойман же.А про не спи теперь ты - есть известнейший анекдот.Пойду приму Джакузю
.Мои авто в гаражах с отоплением на магнитах)) Зеркала мне нах не надо.Просто надо голову иметь.Глянь фильм
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
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Мизантрóп
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