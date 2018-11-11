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«Київводоканал» планує підвищити
тарифи на холодну воду

«Київводоканал» планує підвищити тарифи на холодну воду
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 11:50

  Мизантрóп написав:думал сначала магнитить,но наютубил леску.Стопорнул счетчик через фильтр 10см куском лески для тримера газонокосилки 1,3 мм.Делов на 5 минут.Ванна каждый день,сон крепкий.Ржавой нема.Но статья не про гарячую))


Это называется: воровство материальных благ. Как по мне, ваше место в тюрьме. Вы воруете у киевводоканала, а расплачиваются за это бабульки-соседки. В супермаркетах колбасу не тырите??? И зеркала с машин под подъездами??? Пусть теперь не спят автовладельцы, которые не поставили машины на стоянки и охрана супермаркетов, которые таких как вы не впоймала???
ALexxxS
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 13:36

ищи дураков)))

  ALexxxS написав:
  Мизантрóп написав:думал сначала магнитить,но наютубил леску.Стопорнул счетчик через фильтр 10см куском лески для тримера газонокосилки 1,3 мм.Делов на 5 минут.Ванна каждый день,сон крепкий.Ржавой нема.Но статья не про гарячую))


Это называется: воровство материальных благ. Как по мне, ваше место в тюрьме. Вы воруете у киевводоканала, а расплачиваются за это бабульки-соседки. В супермаркетах колбасу не тырите??? И зеркала с машин под подъездами??? Пусть теперь не спят автовладельцы, которые не поставили машины на стоянки и охрана супермаркетов, которые таких как вы не впоймала???

та не кипи,Альоша,не пойман же.А про не спи теперь ты - есть известнейший анекдот.Пойду приму Джакузю :D.Мои авто в гаражах с отоплением на магнитах)) Зеркала мне нах не надо.Просто надо голову иметь.Глянь фильм
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 14:08

Мизантроп
сударь, да вы обычный жлоб, несмотря на все старания казаться комильфо.
igp777
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Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 14:26

  ALexxxS написав:
  Мизантрóп написав:думал сначала магнитить,но наютубил леску.Стопорнул счетчик через фильтр 10см куском лески для тримера газонокосилки 1,3 мм.Делов на 5 минут.Ванна каждый день,сон крепкий.Ржавой нема.Но статья не про гарячую))


Это называется: воровство материальных благ. Как по мне, ваше место в тюрьме. Вы воруете у киевводоканала, а расплачиваются за это бабульки-соседки. В супермаркетах колбасу не тырите??? И зеркала с машин под подъездами??? Пусть теперь не спят автовладельцы, которые не поставили машины на стоянки и охрана супермаркетов, которые таких как вы не впоймала???

полностью с вами согласен. но не тратьте свое время на этого индивидуума. Ничего вы ему не докажете, он уверен в своей правоте на столько что хвастается своей "хитростью" на форуме.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999
RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 17:18

Re: «Київводоканал» планує підвищити тарифи на холодну воду

  sena_2008atp написав:В Харьковской области стоимость 1м3 холодной воды с ноября 2018г. 23.07гр.

в Харькове 11,63 грн https://vodokanal.kharkov.ua/content/tarifi
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Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 17:27

Re: «Київводоканал» планує підвищити тарифи на холодну воду

  p_a_l написав:Когда ни открою стояк горячей воды, все время ржавая идет. Может и полчаса сбегать. Кто ей вообще пользуется. Покажите мне этих неумных людей.

аналогично отказался от централизованной горячей воды.
температура этой "горячей" около 40 и получается, что чтобы было комфортно, используется в основном горячая вода, т.к. холодная реально холодная. а горячая сейчас под 100 грн за куб.
Pegasmaster
 
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