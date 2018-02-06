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В уряді анонсували нову послугу в рамках програми...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 08 січ, 2019 17:46
Пропонуємо до обговорення:
В рамках урядової програми «Доступні ліки» у 2019 році з'явиться послуга «електронний рецепт».
Дивися повний текст В уряді анонсували нову послугу в рамках програми «Доступні ліки»
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Додано: Вів 08 січ, 2019 17:46
Дай на лапу, получи доступное лекарство.
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