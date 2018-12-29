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У Мінсоцполітики назвали головну
причину низьких пенсій...

У Мінсоцполітики назвали головну причину низьких пенсій...
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Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 19:23

У Мінсоцполітики назвали головну причину низьких пенсій...

Пропонуємо до обговорення:
Цю проблему часто намагаються видати за демографічну.

Дивися повний текст У Мінсоцполітики назвали головну причину низьких пенсій в Україні.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 19:23

Угу 21 год до этого то в капитализм шли, то в СССР обратно, голосовали за гречку и всем было плевать на страну в которой они будут доживать остаток жизни. А когда молодежь помахала пенсам ручкой и свалила в страны жители которых свою страну воспринимают как свой личный дом, то сразу же появился вопрос как у Шарикова, а где пенсионеры столоваться то будут.

Вот только надо было еще в самом начале независимости определится с тем, во что эти пенсионеры хотели перестроить Украину и по примеру Польши идти сразу же в зарождающийся ЕС. Так что пора относится к своей стране как дому в котором живешь, а не как к съемной квартире которую не жалко, тогда и зарплаты вырастут и затем и пенсии.

Хотя в Украине пенсии довольно неплохи, вполне сравнимы с зарплатами. Во всем мире государственные пенсии составляют 15-20% от средней зарплаты в стране (можете посчитать и сравнить), все остальные средства приходят от частных пенсионных фондов. Так что Украина вполне соответствует мировым тенденциям.

Вот только если мы опять вместо курса в ЕС на новых выборах изберем очередной курс в никуда, то тогда я буду уверен, что пенсионеры заслуженно получили свою нищету.
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AlifeSoft
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 19:45

Теневая экономика это следствие. Чем там бурштинова эпопея закончилась?
Moimir
 
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