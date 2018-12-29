У Мінсоцполітики назвали головну причину низьких пенсій...

Додано: Вів 08 січ, 2019 20:38

на одного пенсионера приходится 16 / 12 = 1,33 работающего, а денежный эквивалент, соответственно, 1900 * 1,33 = 2533 грн.

проблемы пенсий не в теневой экономике, а в недостатке рабочих мест и низкой производительности существующих, что и провоцирует демографический кризис

Похоже, что Минсоцполитики - сборище неадекватов, которые между собой еще и не общаются.Меньше месяца назад Глава Пенсионного фонда (которое подчинено Минсоцполитике) уверял, что низкие пенсии - результат превышения количества пенсионеров над количеством работающих, что и есть самым настоящим демографическим кризисом!Сегодня - якобы все уже наоборот. Оказывается, это зарплаты в конвертах виноваты, а демография ну вообще не при делах.Если отбросить весь этот информационный мусор и попытаться разобраться в истине, получим:Госстат дает среднюю зарплату по стране 9500 грн. Это официальная ее часть - конверт Госстат никак не посчитает. Ставка ЕСВ = 22%. С учетом того, что есть верхний предел базы начисления ЕСВ, затрагивающий большие зарплаты, предположим, что эффективная ставка на зарплатный "вал" несколько ниже - 20%.Имеем, каждый работающий в среднем отчисляет в ПФУ 9500 * 20% = 1900 грн.Работающих в Украине 16 млн. Пенсионеров - 12 млн. Соответственно, в реальности (а не бреднях неадекватов),Много? Нет, конечно. Но в чем все-таки причина - в низкой (официальной) зарплате, или демографическом кризисе, или и том, и другом?Возьмем ВВП на душу - 2800 долларов в год. Переведем среднюю зарплату в доллары - 9500 / 27,5 (средний курс за прошедний год) = 345 долларов в мес, или 4140 долларов в год.Сравним с Польшей. ВВП на душу - 13800 долларов в год. Средняя зарплата 1250 долларов в мес, или 15 тыс долларов в год.4140 к 2800, как 15000 к 13800. Как видим, зарплата в структуре украинского ВВП занимает существенно более высокую долю, чем в структуре польского. Это значит, что экономика Украины просто не способна платить еще бОльшие зарплаты (потому что де-факто, она ничего не прозводит, а торгует преимущественно сырьем). Ведь ВВП уже содержит в себе теневой сектор, значит добавляя мифические выплаты в конвертах (а точный их объем вообще никому не известен), мы еще больше будем увеличивать "зарплатную нагрузку" на ВВП. А ее увеличивать просто некуда!Из этого можно предположить, что(повторюсь - потому что экономике негде брать на это деньги, у многих форумчан даже средний размер зарплаты в 9500 грн, публикуемый Госстатом, вызывает гнев и недоверие).Соответственно,- отток трудоспособного населения, который в свою очередь не позволяет финансировать Пенсионный фонд.PS: из вывода не следует, что теневой экономики в Украине нет, или она небольшого размера. Она большого размера (порядка 35% от ВВП)! Просто вовлечены в нее крупные субъекты коррупции, а не рядовые работяги