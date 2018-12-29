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У Мінсоцполітики назвали головну
причину низьких пенсій...

У Мінсоцполітики назвали головну причину низьких пенсій...
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Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 19:23

У Мінсоцполітики назвали головну причину низьких пенсій...

Пропонуємо до обговорення:
Цю проблему часто намагаються видати за демографічну.

Дивися повний текст У Мінсоцполітики назвали головну причину низьких пенсій в Україні.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 19:23

Угу 21 год до этого то в капитализм шли, то в СССР обратно, голосовали за гречку и всем было плевать на страну в которой они будут доживать остаток жизни. А когда молодежь помахала пенсам ручкой и свалила в страны жители которых свою страну воспринимают как свой личный дом, то сразу же появился вопрос как у Шарикова, а где пенсионеры столоваться то будут.

Вот только надо было еще в самом начале независимости определится с тем, во что эти пенсионеры хотели перестроить Украину и по примеру Польши идти сразу же в зарождающийся ЕС. Так что пора относится к своей стране как дому в котором живешь, а не как к съемной квартире которую не жалко, тогда и зарплаты вырастут и затем и пенсии.

Хотя в Украине пенсии довольно неплохи, вполне сравнимы с зарплатами. Во всем мире государственные пенсии составляют 15-20% от средней зарплаты в стране (можете посчитать и сравнить), все остальные средства приходят от частных пенсионных фондов. Так что Украина вполне соответствует мировым тенденциям.

Вот только если мы опять вместо курса в ЕС на новых выборах изберем очередной курс в никуда, то тогда я буду уверен, что пенсионеры заслуженно получили свою нищету.
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AlifeSoft
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 19:45

Теневая экономика это следствие. Чем там бурштинова эпопея закончилась?
Moimir
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 20:38

Похоже, что Минсоцполитики - сборище неадекватов, которые между собой еще и не общаются.

Меньше месяца назад Глава Пенсионного фонда (которое подчинено Минсоцполитике) уверял, что низкие пенсии - результат превышения количества пенсионеров над количеством работающих, что и есть самым настоящим демографическим кризисом!

https://telegraf.com.ua/biznes/finansyi ... -teni.html

Сегодня - якобы все уже наоборот. Оказывается, это зарплаты в конвертах виноваты, а демография ну вообще не при делах.

Если отбросить весь этот информационный мусор и попытаться разобраться в истине, получим:

Госстат дает среднюю зарплату по стране 9500 грн. Это официальная ее часть - конверт Госстат никак не посчитает. Ставка ЕСВ = 22%. С учетом того, что есть верхний предел базы начисления ЕСВ, затрагивающий большие зарплаты, предположим, что эффективная ставка на зарплатный "вал" несколько ниже - 20%.

Имеем, каждый работающий в среднем отчисляет в ПФУ 9500 * 20% = 1900 грн.

Работающих в Украине 16 млн. Пенсионеров - 12 млн. Соответственно, в реальности (а не бреднях неадекватов), на одного пенсионера приходится 16 / 12 = 1,33 работающего, а денежный эквивалент, соответственно, 1900 * 1,33 = 2533 грн.

Много? Нет, конечно. Но в чем все-таки причина - в низкой (официальной) зарплате, или демографическом кризисе, или и том, и другом?

Возьмем ВВП на душу - 2800 долларов в год. Переведем среднюю зарплату в доллары - 9500 / 27,5 (средний курс за прошедний год) = 345 долларов в мес, или 4140 долларов в год.

Сравним с Польшей. ВВП на душу - 13800 долларов в год. Средняя зарплата 1250 долларов в мес, или 15 тыс долларов в год.

4140 к 2800, как 15000 к 13800. Как видим, зарплата в структуре украинского ВВП занимает существенно более высокую долю, чем в структуре польского. Это значит, что экономика Украины просто не способна платить еще бОльшие зарплаты (потому что де-факто, она ничего не прозводит, а торгует преимущественно сырьем). Ведь ВВП уже содержит в себе теневой сектор, значит добавляя мифические выплаты в конвертах (а точный их объем вообще никому не известен), мы еще больше будем увеличивать "зарплатную нагрузку" на ВВП. А ее увеличивать просто некуда!

Из этого можно предположить, что объем серых зарплат несущественный (повторюсь - потому что экономике негде брать на это деньги, у многих форумчан даже средний размер зарплаты в 9500 грн, публикуемый Госстатом, вызывает гнев и недоверие).

Соответственно, проблемы пенсий не в теневой экономике, а в недостатке рабочих мест и низкой производительности существующих, что и провоцирует демографический кризис - отток трудоспособного населения, который в свою очередь не позволяет финансировать Пенсионный фонд.

PS: из вывода не следует, что теневой экономики в Украине нет, или она небольшого размера. Она большого размера (порядка 35% от ВВП)! Просто вовлечены в нее крупные субъекты коррупции, а не рядовые работяги
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 20:59

Re: У Мінсоцполітики назвали головну причину низьких пенсій.

  zРадио написав:4140 к 2800, как 15000 к 13800. Как видим, зарплата в структуре украинского ВВП занимает существенно более высокую долю, чем в структуре польского. Это значит, что экономика Украины просто не способна платить еще бОльшие зарплаты (потому что де-факто, она ничего не прозводит, а торгует преимущественно сырьем). Ведь ВВП уже содержит в себе теневой сектор, значит добавляя мифические выплаты в конвертах (а точный их объем вообще никому не известен), мы еще больше будем увеличивать "зарплатную нагрузку" на ВВП. А ее увеличивать просто некуда!

Може навпаки - ВВП занижен?
http://veche.kiev.ua/journal/3113/
Так, за 9 місяців 2011 року структура операційних витрат із реалізованої продукції складалася: із матеріальних витрат – 29,3%, вартості товарів і послуг, придбаних для перепродажу й реалізованих без додаткової обробки, – 51,2%, амортизації – 2,9%, витрат на оплату праці – 6,0%, соціальних відрахувань – 2,2%, інших операційних витрат – 8,4%.

Сьогодні частка заробітної платні у собівартості українських товарів становить 6%, тоді як у країнах Західної Європи сягає аж 45%. Водночас розмір ВВП України менший за внутрішній валовий продукт середньої європейської країни лише в 4 рази, тоді як заробітна плата менша в 5,6–19,7 разу. Це справжній грабіж працюючих українців.

І що робить одіозний режим Януковича під гаслом «Україна для людей» заради припинення цього грабежу? Нічого! Навіть більше: допомагає вивертати кишені трудящих. В останні роки олігархи дедалі знижують частку заробітної плати у собівартості української продукції: у 2009 р. вона становила 7%, у 2010 р. – 6,5%, у 2011 р. – 6,0%.

Замість модернізації промисловості, інвестування в заміну зношеного та застарілого устаткування вітчизняних підприємств олігархи примудряються отримувати надприбутки попри високу матеріалоємність та енергоємність виробництва шляхом скорочення витрат на заробітну плату найманого працівника. Якби в Україні був сильний профспілковий рух, то всі індустріальні гіганти Сходу вилетіли б у трубу.


Тільки останні роки частка зарплат в собівартості вітчизних товарів почала зростати, і запасу ще чимало. Тому висновок - ВВП сильно занижений.
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lapay
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 21:11

Главная причина низких пенсий в Украине в том, что несколько миллионов украинцев трудоспособного возраста содержат европейских и российских пенсионеров.
warlamp
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Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 21:12

  lapay написав:
Тільки останні роки частка зарплат в собівартості вітчизних товарів почала зростати, і запасу ще чимало. Тому висновок - ВВП сильно занижений.


Намеренно ВВП может занижаться только экспортерами ради выведения прибылей за границу - cырье/продукт поставляется на свои же офшорки по низкой нерыночной цене (т.н. ТЦО - трансфертное ценообразование), откуда дальше продается конечному покупателю по реальной цене.

Это имеет место - да. Но это горячо защищаемые вами Косюки-Ахметовы. И на их предприятиях зарплаты белые.

Ок, если вам угодно, перефразирую свой вывод: недостаток финансирования ПФУ обусловлен низким количеством рабочих мест и низким уровнем оплаты на существующих из-за сокрытия в оффшорах спонсорами чиновников-коррупционеров значительной части экономической прибыли
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 21:28

Re: У Мінсоцполітики назвали головну причину низьких пенсій.

Так вроде раньше обещалось - проведем пенсионную реформу и будут достойные пенсии.
detroytred
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