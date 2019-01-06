Цю проблему часто намагаються видати за демографічну.
Дивися повний текст У Мінсоцполітики назвали головну причину низьких пенсій в Україні.
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Додано: Вів 08 січ, 2019 19:23
У Мінсоцполітики назвали головну причину низьких пенсій...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Мінсоцполітики назвали головну причину низьких пенсій в Україні.
Додано: Вів 08 січ, 2019 19:23
Угу 21 год до этого то в капитализм шли, то в СССР обратно, голосовали за гречку и всем было плевать на страну в которой они будут доживать остаток жизни. А когда молодежь помахала пенсам ручкой и свалила в страны жители которых свою страну воспринимают как свой личный дом, то сразу же появился вопрос как у Шарикова, а где пенсионеры столоваться то будут.
Вот только надо было еще в самом начале независимости определится с тем, во что эти пенсионеры хотели перестроить Украину и по примеру Польши идти сразу же в зарождающийся ЕС. Так что пора относится к своей стране как дому в котором живешь, а не как к съемной квартире которую не жалко, тогда и зарплаты вырастут и затем и пенсии.
Хотя в Украине пенсии довольно неплохи, вполне сравнимы с зарплатами. Во всем мире государственные пенсии составляют 15-20% от средней зарплаты в стране (можете посчитать и сравнить), все остальные средства приходят от частных пенсионных фондов. Так что Украина вполне соответствует мировым тенденциям.
Вот только если мы опять вместо курса в ЕС на новых выборах изберем очередной курс в никуда, то тогда я буду уверен, что пенсионеры заслуженно получили свою нищету.
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С полным ртом путинских экскрементов тяжело распробовать оттенки шоколадного вкуса.
Додано: Вів 08 січ, 2019 19:45
Теневая экономика это следствие. Чем там бурштинова эпопея закончилась?
Додано: Вів 08 січ, 2019 20:38
Похоже, что Минсоцполитики - сборище неадекватов, которые между собой еще и не общаются.
Меньше месяца назад Глава Пенсионного фонда (которое подчинено Минсоцполитике) уверял, что низкие пенсии - результат превышения количества пенсионеров над количеством работающих, что и есть самым настоящим демографическим кризисом!
Сегодня - якобы все уже наоборот. Оказывается, это зарплаты в конвертах виноваты, а демография ну вообще не при делах.
Если отбросить весь этот информационный мусор и попытаться разобраться в истине, получим:
Госстат дает среднюю зарплату по стране 9500 грн. Это официальная ее часть - конверт Госстат никак не посчитает. Ставка ЕСВ = 22%. С учетом того, что есть верхний предел базы начисления ЕСВ, затрагивающий большие зарплаты, предположим, что эффективная ставка на зарплатный "вал" несколько ниже - 20%.
Имеем, каждый работающий в среднем отчисляет в ПФУ 9500 * 20% = 1900 грн.
Работающих в Украине 16 млн. Пенсионеров - 12 млн. Соответственно, в реальности (а не бреднях неадекватов), на одного пенсионера приходится 16 / 12 = 1,33 работающего, а денежный эквивалент, соответственно, 1900 * 1,33 = 2533 грн.
Много? Нет, конечно. Но в чем все-таки причина - в низкой (официальной) зарплате, или демографическом кризисе, или и том, и другом?
Возьмем ВВП на душу - 2800 долларов в год. Переведем среднюю зарплату в доллары - 9500 / 27,5 (средний курс за прошедний год) = 345 долларов в мес, или 4140 долларов в год.
Сравним с Польшей. ВВП на душу - 13800 долларов в год. Средняя зарплата 1250 долларов в мес, или 15 тыс долларов в год.
4140 к 2800, как 15000 к 13800. Как видим, зарплата в структуре украинского ВВП занимает существенно более высокую долю, чем в структуре польского. Это значит, что экономика Украины просто не способна платить еще бОльшие зарплаты (потому что де-факто, она ничего не прозводит, а торгует преимущественно сырьем). Ведь ВВП уже содержит в себе теневой сектор, значит добавляя мифические выплаты в конвертах (а точный их объем вообще никому не известен), мы еще больше будем увеличивать "зарплатную нагрузку" на ВВП. А ее увеличивать просто некуда!
Из этого можно предположить, что объем серых зарплат несущественный (повторюсь - потому что экономике негде брать на это деньги, у многих форумчан даже средний размер зарплаты в 9500 грн, публикуемый Госстатом, вызывает гнев и недоверие).
Соответственно, проблемы пенсий не в теневой экономике, а в недостатке рабочих мест и низкой производительности существующих, что и провоцирует демографический кризис - отток трудоспособного населения, который в свою очередь не позволяет финансировать Пенсионный фонд.
PS: из вывода не следует, что теневой экономики в Украине нет, или она небольшого размера. Она большого размера (порядка 35% от ВВП)! Просто вовлечены в нее крупные субъекты коррупции, а не рядовые работяги
Додано: Вів 08 січ, 2019 20:59
Re: У Мінсоцполітики назвали головну причину низьких пенсій.
Може навпаки - ВВП занижен?
Тільки останні роки частка зарплат в собівартості вітчизних товарів почала зростати, і запасу ще чимало. Тому висновок - ВВП сильно занижений.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Вів 08 січ, 2019 21:11
Главная причина низких пенсий в Украине в том, что несколько миллионов украинцев трудоспособного возраста содержат европейских и российских пенсионеров.
Додано: Вів 08 січ, 2019 21:12
Намеренно ВВП может занижаться только экспортерами ради выведения прибылей за границу - cырье/продукт поставляется на свои же офшорки по низкой нерыночной цене (т.н. ТЦО - трансфертное ценообразование), откуда дальше продается конечному покупателю по реальной цене.
Это имеет место - да. Но это горячо защищаемые вами Косюки-Ахметовы. И на их предприятиях зарплаты белые.
Ок, если вам угодно, перефразирую свой вывод: недостаток финансирования ПФУ обусловлен низким количеством рабочих мест и низким уровнем оплаты на существующих из-за сокрытия в оффшорах спонсорами чиновников-коррупционеров значительной части экономической прибыли
Додано: Вів 08 січ, 2019 21:28
Re: У Мінсоцполітики назвали головну причину низьких пенсій.
Так вроде раньше обещалось - проведем пенсионную реформу и будут достойные пенсии.
Додано: Вів 08 січ, 2019 23:33
“... Именно теневой сектор экономики с незадекларированным трудом и зарплатами в конвертах является главной проблемой низких пенсий"
Если рассуждать логически - при Януковиче, ОПИРАЯСЬ НА ТЕКСТ ЗАЯВЛЕНИЯ МИНСОЦПОЛИТИКИ
1 теневой сектор экономики с незадекларированным трудом и зарплатами в конвертах выглядел ЗНАЧИТЕЛЬНО лучше
или
2 теневой сектор экономики с незадекларированным трудом и зарплатами в конвертах является НЕ главной проблемой низких пенсий
Отсюда напрашивается вывод О КАЧЕСТВЕ реформ и НАПРАВЛЕНИИ ДВИЖЕНИЯ !!!
НО В ЛЮБОМ ИЗ ВАРИАНТОВ НЕКОМПЕТЕНТНОСТЬ министерства налицо
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