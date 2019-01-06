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У Мінсоцполітики назвали головну причину низьких пенсій...
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Додано: Сер 09 січ, 2019 09:59
warlamp написав:
Главная причина низких пенсий в Украине в том, что несколько миллионов украинцев трудоспособного возраста содержат европейских и российских пенсионеров.
Проблема в том, что кроме иностранных пенсионеров, эти украинцы содержат еще и свои семьи. А на родине у большинства из них такой возможности нет.
Есть, конечно, те, кто и до отъезда хорошо зарабатывал, и уехал, чтобы зарабатывать больше, или чтобы иметь принципиально больше возможностей для себя и семьи, но большинство ведь едет потому, что не имеет возможности содержать себя, семью, родителей.
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Додано: Сер 09 січ, 2019 10:08
shapo написав:
Цинизм порохоботов и неуважение к тем, кто создал всю инфраструктуру государства по обыкновению зашкаливает.
Так от ця інфраструктура і є причиною низьких доходів, як працюючих так і пенсіонерів.
shapo написав:
Это,оказывается, пенсионеры развалили СССР, провели приватизацию в результате которой получили шиш с маслом, это они отдыхают и лечатся за кордоном, а их дети там учатся и поэтому именно им на страну наплевать.
Якось так вийшло, що ті дядьки й тьотки, які розвалили СРСР - зараз на пенсії. А ті, які безпосередньо були у руля цього процесу - давно вже зі своєю сім*єю по закордонам вчаться/працюють. А ці діди/баби, за для фану, і далі лізуть в політику.
shapo написав:
И нищенские пенсии ,оказывается, вполне заслуженны и ,более того,соизмеримы с госпенсиями нормальных стран.
Як видно з відношення пенсії до середньої з/п - наші пенсії навіть вище, але тільки в %.
shapo написав:
И вообще пенсионеры это помеха движущейся в правильном направлении под очень правильным руководством страны.
Грубо кажучи - це так, але нам з цим потрібно жити і віддавати цим людям дань.
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Додано: Сер 09 січ, 2019 11:10
Тепер хай назвуть головну причину низьких зарплат,
а потім головну причину високих цін
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Rainbow
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Додано: Сер 09 січ, 2019 11:24
Rainbow написав:
Тепер хай назвуть головну причину низьких зарплат,
а потім головну причину високих цін
Причину низьких зп вже описав ЗРадіо, а ціни диктує ринок.
Хоча з їхніх вуст це буде смішніше.
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Додано: Сер 09 січ, 2019 13:28
warlamp написав:
Главная причина низких пенсий в Украине в том, что несколько миллионов украинцев трудоспособного возраста содержат европейских и российских пенсионеров.
забыли упомянуть на первом месте заокеанских друзей
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Додано: Сер 09 січ, 2019 15:05
Раз о теневом заговорили значит скоро будет команда "фас" и начнут рвать и без того еле дышащий бизнес, вместо того, что бы реформировать систему налогообложения и сделать её справедливой. Видимо на выборы не хватает...
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Додано: Сер 09 січ, 2019 17:03
postsilverbox написав:
Раз о теневом заговорили значит скоро будет команда "фас" и начнут рвать и без того еле дышащий бизнес, вместо того, что бы реформировать систему налогообложения и сделать её справедливой. Видимо на выборы не хватает...
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Додано: Сер 09 січ, 2019 19:01
Одни статисты работают в гос. органах, на очень высокую зарплату.
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