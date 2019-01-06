У Мінсоцполітики назвали головну причину низьких пенсій...

jeugen написав:
Так от ця інфраструктура і є причиною низьких доходів, як працюючих так і пенсіонерів.
А вы развалите (хотя бы гипотетически) эту инфраструктуру как валяют памятники и попробуйте пожить без нее.
jeugen написав:
Якось так вийшло, що ті дядьки й тьотки, які розвалили СРСР - зараз на пенсії. А ті, які безпосередньо були у руля цього процесу - давно вже зі своєю сім*єю по закордонам вчаться/працюють. А ці діди/баби, за для фану, і далі лізуть в політику.
И как же эти нищие 12 млн лезут в политику?
До сих пор не умерли и ходят на выборы?
jeugen написав:
Як видно з відношення пенсії до середньої з/п - наші пенсії навіть вище, але тільки в %.
Это говорит только о нищете зарплат и ни о чем больше
jeugen написав:
Грубо кажучи - це так, але нам з цим потрібно жити і віддавати цим людям дань.
Судя по вашим и пр. высказываниям на этом форуме и отношению государства Украина к пенсионерам единственно что искренне им желают это подарить ампулу с цианистым калием