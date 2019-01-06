RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
У Мінсоцполітики назвали головну
причину низьких пенсій...

У Мінсоцполітики назвали головну причину низьких пенсій...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 20:30

  jeugen написав:Так от ця інфраструктура і є причиною низьких доходів, як працюючих так і пенсіонерів.


А вы развалите (хотя бы гипотетически) эту инфраструктуру как валяют памятники и попробуйте пожить без нее.

  jeugen написав:Якось так вийшло, що ті дядьки й тьотки, які розвалили СРСР - зараз на пенсії. А ті, які безпосередньо були у руля цього процесу - давно вже зі своєю сім*єю по закордонам вчаться/працюють. А ці діди/баби, за для фану, і далі лізуть в політику.


И как же эти нищие 12 млн лезут в политику?
До сих пор не умерли и ходят на выборы?

  jeugen написав:Як видно з відношення пенсії до середньої з/п - наші пенсії навіть вище, але тільки в %.


Это говорит только о нищете зарплат и ни о чем больше


  jeugen написав:Грубо кажучи - це так, але нам з цим потрібно жити і віддавати цим людям дань.


Судя по вашим и пр. высказываниям на этом форуме и отношению государства Украина к пенсионерам единственно что искренне им желают это подарить ампулу с цианистым калием
В игноре Kart, Sommer
shapo
 
Повідомлень: 385
З нами з: 29.05.18
Подякував: 18 раз.
Подякували: 70 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 21:55

<этот вызов “невозможно преодолеть без участия всего общества”>

Вопрос, как заработать 35 лет страхового стажа на пенсию, если постоянно нет рабочих мест в селах, райцентрах и небольших городках?
Зачем молодым людям работать на белую зп, платить с неё все налоги, при этом зная что 100% не будешь иметь пенсии?
Проще заработать в чёрную и откладывать дома под матрас......

Накипело....
rubykart
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 09.01.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 11:28

  shapo написав:
  jeugen написав:Так от ця інфраструктура і є причиною низьких доходів, як працюючих так і пенсіонерів.

А вы развалите (хотя бы гипотетически) эту инфраструктуру как валяют памятники и попробуйте пожить без нее.

Так і роблю. По троху абстрогуюсь від всих.

  shapo написав:
  jeugen написав:Якось так вийшло, що ті дядьки й тьотки, які розвалили СРСР - зараз на пенсії. А ті, які безпосередньо були у руля цього процесу - давно вже зі своєю сім*єю по закордонам вчаться/працюють. А ці діди/баби, за для фану, і далі лізуть в політику.

И как же эти нищие 12 млн лезут в политику?
До сих пор не умерли и ходят на выборы?

Не перевіряв, чи живі вони чи ні. А про 12млн - ти мене не вірно зрозумів, або я не вірно написав: не всі і кожен пенсіонери, а тільки хитрож*опі сливки, які своїх дітей відправили закордон.

  shapo написав:
  jeugen написав:Як видно з відношення пенсії до середньої з/п - наші пенсії навіть вище, але тільки в %.

Это говорит только о нищете зарплат и ни о чем больше

Представ собі. Тут всі з тобою згодні. І навіть, багато хто вже пише з тієї сторони бугра.
Але ці % ще й показують яке велике йде податкове навантаження на працюючих людей.

  shapo написав:
  jeugen написав:Грубо кажучи - це так, але нам з цим потрібно жити і віддавати цим людям дань.

Судя по вашим и пр. высказываниям на этом форуме и отношению государства Украина к пенсионерам единственно что искренне им желают это подарить ампулу с цианистым калием

маю невеличку поправочку - не держава Україна, а держ структури України, або їх апарат цього бажає. Тому, що держава - це і ти і я. Я точно не бажаю їм зла, а якщо у тебе закрались такі думки? ... То пиши хоча б, що твоя частина держави Україна.
jeugen
Аватар користувача
 
Повідомлень: 274
З нами з: 08.08.18
Подякував: 16 раз.
Подякували: 15 раз.
 
Профіль
  #<123
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: warlamp і 13 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Експерт назвав основну причину просідання Кримського мосту 1, 2
R2 » Сер 09 січ, 2019 19:46
19 640
Переглянути останнє повідомлення
Чет 10 січ, 2019 11:25
cia
В "Нафтогазі" назвали умову збереження транзиту газу... 1, 2
R2 » Вів 08 січ, 2019 22:49
10 561
Переглянути останнє повідомлення
Сер 09 січ, 2019 21:10
golllmax
В Мінсоцполітики уточнили кількість українських...
R2 » Нед 06 січ, 2019 18:33
2 194
Переглянути останнє повідомлення
Пон 07 січ, 2019 22:53
vovaplus

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (66326)
10.01.2019 11:30
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.