У Мінсоцполітики назвали головну причину низьких пенсій...
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jeugen написав:Так от ця інфраструктура і є причиною низьких доходів, як працюючих так і пенсіонерів.
А вы развалите (хотя бы гипотетически) эту инфраструктуру как валяют памятники и попробуйте пожить без нее.
jeugen написав:Якось так вийшло, що ті дядьки й тьотки, які розвалили СРСР - зараз на пенсії. А ті, які безпосередньо були у руля цього процесу - давно вже зі своєю сім*єю по закордонам вчаться/працюють. А ці діди/баби, за для фану, і далі лізуть в політику.
И как же эти нищие 12 млн лезут в политику? До сих пор не умерли и ходят на выборы?
jeugen написав:Як видно з відношення пенсії до середньої з/п - наші пенсії навіть вище, але тільки в %.
Это говорит только о нищете зарплат и ни о чем больше
jeugen написав:Грубо кажучи - це так, але нам з цим потрібно жити і віддавати цим людям дань.
Судя по вашим и пр. высказываниям на этом форуме и отношению государства Украина к пенсионерам единственно что искренне им желают это подарить ампулу с цианистым калием
<этот вызов “невозможно преодолеть без участия всего общества”>
Вопрос, как заработать 35 лет страхового стажа на пенсию, если постоянно нет рабочих мест в селах, райцентрах и небольших городках? Зачем молодым людям работать на белую зп, платить с неё все налоги, при этом зная что 100% не будешь иметь пенсии? Проще заработать в чёрную и откладывать дома под матрас......
jeugen написав:Так от ця інфраструктура і є причиною низьких доходів, як працюючих так і пенсіонерів.
А вы развалите (хотя бы гипотетически) эту инфраструктуру как валяют памятники и попробуйте пожить без нее.
Так і роблю. По троху абстрогуюсь від всих.
shapo написав:
jeugen написав:Якось так вийшло, що ті дядьки й тьотки, які розвалили СРСР - зараз на пенсії. А ті, які безпосередньо були у руля цього процесу - давно вже зі своєю сім*єю по закордонам вчаться/працюють. А ці діди/баби, за для фану, і далі лізуть в політику.
И как же эти нищие 12 млн лезут в политику? До сих пор не умерли и ходят на выборы?
Не перевіряв, чи живі вони чи ні. А про 12млн - ти мене не вірно зрозумів, або я не вірно написав: не всі і кожен пенсіонери, а тільки хитрож*опі сливки, які своїх дітей відправили закордон.
shapo написав:
jeugen написав:Як видно з відношення пенсії до середньої з/п - наші пенсії навіть вище, але тільки в %.
Это говорит только о нищете зарплат и ни о чем больше
Представ собі. Тут всі з тобою згодні. І навіть, багато хто вже пише з тієї сторони бугра. Але ці % ще й показують яке велике йде податкове навантаження на працюючих людей.
shapo написав:
jeugen написав:Грубо кажучи - це так, але нам з цим потрібно жити і віддавати цим людям дань.
Судя по вашим и пр. высказываниям на этом форуме и отношению государства Украина к пенсионерам единственно что искренне им желают это подарить ампулу с цианистым калием
маю невеличку поправочку - не держава Україна, а держ структури України, або їх апарат цього бажає. Тому, що держава - це і ти і я. Я точно не бажаю їм зла, а якщо у тебе закрались такі думки? ... То пиши хоча б, що твоя частина держави Україна.