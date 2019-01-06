|
|
|
Україна в 2019 році купить 227 автобусів, 153...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 08 січ, 2019 21:53
Пропонуємо до обговорення:
Україна в рамках проекту Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) "Міський громадський транспорт України" планує в 2019 році закупити для восьми міст 227 автобусів, 153 тролейбуси, 56 трамваїв, 35 вагонів метрополітену, а також провести реконструкцію фунікулера в Києві.
Дивися повний текст Україна в 2019 році купить 227 автобусів, 153 тролейбуси, 56 трамваїв (інфорграфіка)
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 86551
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 121 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Вів 08 січ, 2019 21:53
Отлично
-
svm30055
-
-
- Повідомлень: 133
- З нами з: 11.02.15
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 27 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|