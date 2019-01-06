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Україна в 2019 році купить
227 автобусів, 153...

Україна в 2019 році купить 227 автобусів, 153...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 21:53

Україна в 2019 році купить 227 автобусів, 153...

Пропонуємо до обговорення:
Україна в рамках проекту Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) "Міський громадський транспорт України" планує в 2019 році закупити для восьми міст 227 автобусів, 153 тролейбуси, 56 трамваїв, 35 вагонів метрополітену, а також провести реконструкцію фунікулера в Києві.

Дивися повний текст Україна в 2019 році купить 227 автобусів, 153 тролейбуси, 56 трамваїв (інфорграфіка).
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