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Стало відомо, коли в Києві
збудують перший в Україні...

Стало відомо, коли в Києві збудують перший в Україні...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 22:37

Стало відомо, коли в Києві збудують перший в Україні...

Пропонуємо до обговорення:
У рішенні Київської міської ради «Про бюджет міста Києва на 2019 рік» закладено чотири мільйони гривень на проектні роботи для будівництва першого в країні сміттєпереробного заводу.

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R2
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Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 22:37

4 (четыре) миллиона гривен на проектные работы.

Уверен - на этом все их "строительство" и закончится.
EKO
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