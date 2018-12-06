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В "Нафтогазі" назвали
умову збереження транзиту газу...

В "Нафтогазі" назвали умову збереження транзиту газу...
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Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 22:49

В "Нафтогазі" назвали умову збереження транзиту газу...

Пропонуємо до обговорення:
Для успішного збереження транзиту газу "Нафтогаз" зможе провести анбандлінг до кінця 2019 року.

Дивися повний текст В \"Нафтогазі\" назвали умову збереження транзиту газу через Україну.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 22:50

Эти молодые и не очень, дарования Андреи, Вовы и их хозяин, в год Свиньи подложили такую свинью всем украинцам, что в январе 2019, когда краник транзита закрутят до упора, все офигеют от ее размера.
Как писали специалисты, чтобы европейские компании могли успеть подготовиться и позаключать договора на получение газа через территорию Украины, "Укртрансгаз" нужно было вывести из структуры Нафтогаза максимум до конца 2018 года. Иначе, повторится история с прекращением транзита с 1 января 2019 года, только теперь уже на 100% законных основаниях, так как не будет договора. И фиг его знает, если честно, как это новые президент и премьер, будут решать.
EKO
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