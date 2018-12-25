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В "Нафтогазі" назвали
умову збереження транзиту газу...

В "Нафтогазі" назвали умову збереження транзиту газу...
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Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 22:49

В "Нафтогазі" назвали умову збереження транзиту газу...

Пропонуємо до обговорення:
Для успішного збереження транзиту газу "Нафтогаз" зможе провести анбандлінг до кінця 2019 року.

Дивися повний текст В \"Нафтогазі\" назвали умову збереження транзиту газу через Україну.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 22:50

Эти молодые и не очень, дарования Андреи, Вовы и их хозяин, в год Свиньи подложили такую свинью всем украинцам, что в январе 2019, когда краник транзита закрутят до упора, все офигеют от ее размера.
Как писали специалисты, чтобы европейские компании могли успеть подготовиться и позаключать договора на получение газа через территорию Украины, "Укртрансгаз" нужно было вывести из структуры Нафтогаза максимум до конца 2018 года. Иначе, повторится история с прекращением транзита с 1 января 2019 года, только теперь уже на 100% законных основаниях, так как не будет договора. И фиг его знает, если честно, как это новые президент и премьер, будут решать.
EKO
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Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 08:19

Re: В "Нафтогазі" назвали умову збереження транзиту газу...

Элементарно. Принимается закон о сложении сроков, и получает Порошенко, Коболев и и.д. вплоть до пожизненного. Весь объем транзита, конечно, не вернём, но условия для переговоров будут выполнены.
astatempo
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Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 08:42

Почему "Нафтогаз" так упорно добивается сотрудничества с агрессором?

Как ни странно - ГазПром молодец, что делает Украину независимой от агрессорского газа. Т.с. делает украинскую ГТС "автокефальной" :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 09:53

  astatempo написав:Элементарно. Принимается закон о сложении сроков, и получает Порошенко, Коболев и и.д. вплоть до пожизненного. Весь объем транзита, конечно, не вернём, но условия для переговоров будут выполнены.


Я могу ошибаться, но я ни разу не встречал никаких личностных отсылок в заявлениях Газпрома. Поэтому я сильно сомневаюсь, что даже если вплоть до пожизненного, это на что-то сильно повлияет.
Что касается заявленного в статье

Необхідно мотивувати споживачів у Європі співпрацювати з Україною. Якщо це робити, то збереження транзиту буде більш ймовірним і це важливо не тільки для України, але і для європейських споживачів


То возникает вопрос - а как именно Украина собирается мотивировать крупных европейских поставщиков требовать от России поставлять газ через Украину?
И даже США, при наличии возможности подвинуть Россию, предпочтут продавать свой газ, а не требовать покупать российский, пусть и проходящий через Украину.
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