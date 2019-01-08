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В "Нафтогазі" назвали
умову збереження транзиту газу...

В "Нафтогазі" назвали умову збереження транзиту газу...
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Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 22:49

В "Нафтогазі" назвали умову збереження транзиту газу...

Пропонуємо до обговорення:
Для успішного збереження транзиту газу "Нафтогаз" зможе провести анбандлінг до кінця 2019 року.

Дивися повний текст В \"Нафтогазі\" назвали умову збереження транзиту газу через Україну.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 22:50

Эти молодые и не очень, дарования Андреи, Вовы и их хозяин, в год Свиньи подложили такую свинью всем украинцам, что в январе 2019, когда краник транзита закрутят до упора, все офигеют от ее размера.
Как писали специалисты, чтобы европейские компании могли успеть подготовиться и позаключать договора на получение газа через территорию Украины, "Укртрансгаз" нужно было вывести из структуры Нафтогаза максимум до конца 2018 года. Иначе, повторится история с прекращением транзита с 1 января 2019 года, только теперь уже на 100% законных основаниях, так как не будет договора. И фиг его знает, если честно, как это новые президент и премьер, будут решать.
EKO
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Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 08:19

Re: В "Нафтогазі" назвали умову збереження транзиту газу...

Элементарно. Принимается закон о сложении сроков, и получает Порошенко, Коболев и и.д. вплоть до пожизненного. Весь объем транзита, конечно, не вернём, но условия для переговоров будут выполнены.
astatempo
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Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 08:42

Почему "Нафтогаз" так упорно добивается сотрудничества с агрессором?

Как ни странно - ГазПром молодец, что делает Украину независимой от агрессорского газа. Т.с. делает украинскую ГТС "автокефальной" :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 09:53

  astatempo написав:Элементарно. Принимается закон о сложении сроков, и получает Порошенко, Коболев и и.д. вплоть до пожизненного. Весь объем транзита, конечно, не вернём, но условия для переговоров будут выполнены.


Я могу ошибаться, но я ни разу не встречал никаких личностных отсылок в заявлениях Газпрома. Поэтому я сильно сомневаюсь, что даже если вплоть до пожизненного, это на что-то сильно повлияет.
Что касается заявленного в статье

Необхідно мотивувати споживачів у Європі співпрацювати з Україною. Якщо це робити, то збереження транзиту буде більш ймовірним і це важливо не тільки для України, але і для європейських споживачів


То возникает вопрос - а как именно Украина собирается мотивировать крупных европейских поставщиков требовать от России поставлять газ через Украину?
И даже США, при наличии возможности подвинуть Россию, предпочтут продавать свой газ, а не требовать покупать российский, пусть и проходящий через Украину.
PasserBy
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 10:31

Простым украинцам глубоко ..... наплевать на транзит, т.к. это никак не влияет на их добробут, в отличие от маленькой кучки людей у которых их добробут на этом строится. "Газовые организации" это сборище "царей" (в их понимании) может когда газ подорожает запредельно, исчезнет транзит, это сборище исчезнет, и появится что то новое, то что соответствует рынку и реалиям. Те кто общался с облгазами особенно по вопросам не бытовых пользователей точно поймут :) Хотя и по бытовым они мутят как хотят. Пример: ходят по домам, берут счетчики как бы на поверку которые те не проходят. И нужно как бы менять. Причем если покупать счетчик у "слесаря" который снимал на "поверку" то он всячески помогает, если человек покупает сам, то это "слесаря" не устраивает и он всячески вставляет "палки в колеса". И куча другого. В общем все устали, от этих "извращенных за время нэзалэжности советских монстров"!
shkarapet
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Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 10:33

  PasserBy написав:
  astatempo написав:Элементарно. Принимается закон о сложении сроков, и получает Порошенко, Коболев и и.д. вплоть до пожизненного. Весь объем транзита, конечно, не вернём, но условия для переговоров будут выполнены.


Я могу ошибаться, но я ни разу не встречал никаких личностных отсылок в заявлениях Газпрома. Поэтому я сильно сомневаюсь, что даже если вплоть до пожизненного, это на что-то сильно повлияет.
Что касается заявленного в статье

Необхідно мотивувати споживачів у Європі співпрацювати з Україною. Якщо це робити, то збереження транзиту буде більш ймовірним і це важливо не тільки для України, але і для європейських споживачів


То возникает вопрос - а как именно Украина собирается мотивировать крупных европейских поставщиков требовать от России поставлять газ через Украину?
И даже США, при наличии возможности подвинуть Россию, предпочтут продавать свой газ, а не требовать покупать российский, пусть и проходящий через Украину.


Самая хорошая мотивация это цена и Украина здесь должна быть не при чем!
shkarapet
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Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 10:34

  EKO написав:Эти молодые и не очень, дарования Андреи, Вовы и их хозяин, в год Свиньи подложили такую свинью всем украинцам, что в январе 2019, когда краник транзита закрутят до упора, все офигеют от ее размера.
Как писали специалисты, чтобы европейские компании могли успеть подготовиться и позаключать договора на получение газа через территорию Украины, "Укртрансгаз" нужно было вывести из структуры Нафтогаза максимум до конца 2018 года. Иначе, повторится история с прекращением транзита с 1 января 2019 года, только теперь уже на 100% законных основаниях, так как не будет договора. И фиг его знает, если честно, как это новые президент и премьер, будут решать.

2020 - го года. В 19-ом ничего не изменится.
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Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 11:22

Re: В "Нафтогазі" назвали умову збереження транзиту газу...

  shkarapet написав:Простым украинцам глубоко ..... наплевать на транзит,

Взагалі-то ні. Адже за рахунок транзиту газу компенсується різниця в розмірі пенсії і таке інше.
Не буду суперечити про те, що залежність від газу звичайного українця на багато менша ніж залежність від нього товщини гаманця принавтогазових, але ж вона є.
І ця залежність була створена, а точніше аналоги заробітку країни зруйновані, всими державобудами з їх покровителями.
jeugen
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