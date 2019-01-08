В "Нафтогазі" назвали умову збереження транзиту газу...

Додано: Сер 09 січ, 2019 10:31

Простым украинцам глубоко ..... наплевать на транзит, т.к. это никак не влияет на их добробут, в отличие от маленькой кучки людей у которых их добробут на этом строится. "Газовые организации" это сборище "царей" (в их понимании) может когда газ подорожает запредельно, исчезнет транзит, это сборище исчезнет, и появится что то новое, то что соответствует рынку и реалиям. Те кто общался с облгазами особенно по вопросам не бытовых пользователей точно поймут :) Хотя и по бытовым они мутят как хотят. Пример: ходят по домам, берут счетчики как бы на поверку которые те не проходят. И нужно как бы менять. Причем если покупать счетчик у "слесаря" который снимал на "поверку" то он всячески помогает, если человек покупает сам, то это "слесаря" не устраивает и он всячески вставляет "палки в колеса". И куча другого. В общем все устали, от этих "извращенных за время нэзалэжности советских монстров"!