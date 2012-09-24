Мирновой кризис 2019-2020гг

Додано: Вів 08 січ, 2019 23:26

Важная актуальная информация. Хочу поделиться ею, может это поможет кому-то сохранить свои деньги.

Трамп ведет политику мировой элиты и задача поставлена ясно - в 2019-2020 г. должен произойти новый мировой финансовый кризис. В результате этого кризиса, как и любого другого, мировая элита (Ротшильды, рокфеллеры и другие закулисные владельцы мировых богатств) должны приумножить свои богатства, отнять накопленные богатства у всех остальных. Впрочем, как это происходит всегда во время любого кризиса.

Вслед за кризисом в США, он перекинется на другие страны, результатом будет 2-х, 3-х и более кратная девальвация местных валют по отношению к доллару США. Потом все активы, лакомые куски будут скуплены теми, кто скупил доллары раньше, кто успел перевести активы в доллар. Поэтому мои рекомендации, как и раньше:

1. Держите все сбережения в долларах или золоте (золото также пойдет вверх)

2. Не держите деньги на любых депозитах.