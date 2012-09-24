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Мирновой кризис 2019-2020гг

Мирновой кризис 2019-2020гг
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 23:26

Мирновой кризис 2019-2020гг

Важная актуальная информация. Хочу поделиться ею, может это поможет кому-то сохранить свои деньги.
Трамп ведет политику мировой элиты и задача поставлена ясно - в 2019-2020 г. должен произойти новый мировой финансовый кризис. В результате этого кризиса, как и любого другого, мировая элита (Ротшильды, рокфеллеры и другие закулисные владельцы мировых богатств) должны приумножить свои богатства, отнять накопленные богатства у всех остальных. Впрочем, как это происходит всегда во время любого кризиса.
Вслед за кризисом в США, он перекинется на другие страны, результатом будет 2-х, 3-х и более кратная девальвация местных валют по отношению к доллару США. Потом все активы, лакомые куски будут скуплены теми, кто скупил доллары раньше, кто успел перевести активы в доллар. Поэтому мои рекомендации, как и раньше:
1. Держите все сбережения в долларах или золоте (золото также пойдет вверх)
2. Не держите деньги на любых депозитах.
Kabanchik
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Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 12:17

Re: Мирновой кризис 2019-2020гг

В чем проявляется финансовый кризис и что будет, если "все" закупятся долларом в матрасы?
x-bank
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 12:21

В 2008-2009 не помню чтобы золото пошло вверх.
Vint
 
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ua-ua-ua
А вы знаете, что кризис закончится в 2012 году? Ikon поможет
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