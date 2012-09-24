Мирновой кризис 2019-2020гг

Додано: Сер 09 січ, 2019 19:42

x-bank написав: В чем проявляется финансовый кризис и что будет, если "все" закупятся долларом в матрасы? В чем проявляется финансовый кризис и что будет, если "все" закупятся долларом в матрасы?

Если у всех будет доллар или золото на руках, они не потеряют свои деньги.Тот, кто в золоте и долларе, сохранит свои деньги как минимум, а скорее всего даже приумножит, так как потом последует падение цен в долларе на недвигу и все товары, что даст возможность выгодно вложить средства и ждать увеличение цены недвиги.Но, к сожаленью, есть еще те, кто верит в гривне-депозиты и те, кто хранит деньги в банках. Владельцы банков во время кризиса, как это было впрочем всегда, выведут валюту в оффшоры и оставят этих наивных ни с чем. Так было в 2008, так будет и в 2019-2020.