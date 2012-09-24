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Мирновой кризис 2019-2020гг

Мирновой кризис 2019-2020гг
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 12:17

Re: Мирновой кризис 2019-2020гг

В чем проявляется финансовый кризис и что будет, если "все" закупятся долларом в матрасы?
x-bank
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 12:21

В 2008-2009 не помню чтобы золото пошло вверх.
Vint
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 18:47

Re: Мирновой кризис 2019-2020гг

Важная актуальная информация. Хочу поделиться ею, может это поможет кому-то сохранить свои деньги.
Трамп ведет политику мировой элиты и задача поставлена ясно - в 2019-2020 г. должен произойти новый мировой финансовый кризис. В результате этого кризиса, как и любого другого, мировая элита (Ротшильды, рокфеллеры и другие закулисные владельцы мировых богатств) должны приумножить свои богатства, отнять накопленные богатства у всех остальных. Впрочем, как это происходит всегда во время любого кризиса.
Вслед за кризисом в США, он перекинется на другие страны, результатом будет 2-х, 3-х и более кратная девальвация местных валют по отношению к доллару США. Потом все активы, лакомые куски будут скуплены теми, кто скупил доллары раньше, кто успел перевести активы в доллар. Поэтому мои рекомендации, как и раньше:
1. Держите все сбережения в долларах или золоте (золото также пойдет вверх)
2. Не держите деньги на любых депозитах.
Kabanchik
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Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 18:47

  Vint написав:В 2008-2009 не помню чтобы золото пошло вверх.

мои сообщения стирают, так как бояться информирования населения. Золото рекомендую также брать.
Kabanchik
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Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 18:53

Re: Мирновой кризис 2019-2020гг

  Kabanchik написав:мои сообщения стирают, так как бояться информирования населения.
Просто они за свою жизнь столько съели свинины,что боятся смотреть
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 19:42

  x-bank написав:В чем проявляется финансовый кризис и что будет, если "все" закупятся долларом в матрасы?

Если у всех будет доллар или золото на руках, они не потеряют свои деньги.
Тот, кто в золоте и долларе, сохранит свои деньги как минимум, а скорее всего даже приумножит, так как потом последует падение цен в долларе на недвигу и все товары, что даст возможность выгодно вложить средства и ждать увеличение цены недвиги.
Но, к сожаленью, есть еще те, кто верит в гривне-депозиты и те, кто хранит деньги в банках. Владельцы банков во время кризиса, как это было впрочем всегда, выведут валюту в оффшоры и оставят этих наивных ни с чем. Так было в 2008, так будет и в 2019-2020.
Kabanchik
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