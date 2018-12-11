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Заступник голови правління МХП Вікторія Капелюшна - в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 09 січ, 2019 03:13
Пропонуємо до обговорення:
Вікторія Капелюшна, заступник голови правління і фінансовий директор агроіндустріального холдингу МХП увійшла до двадцятки найуспішніших бізнес-леді України.
Дивися повний текст Заступник голови правління МХП Вікторія Капелюшна - в ТОП-20 найуспішніших бізнес-леді України
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