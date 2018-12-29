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У "Київгазі" протестували
нову мережу для "розумних"...

У "Київгазі" протестували нову мережу для "розумних"...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 07:56

У "Київгазі" протестували нову мережу для "розумних"...

Пропонуємо до обговорення:
Мобільний оператор компанія lifecell завершив перший етап розгортання робочої NB-IoT мережі в діапазоні 1800 МГц для "розумних" пристроїв розробки ПАТ "Київгаз", що дозволить дистанційно фіксувати показання газових лічильників, відстежувати стабільність подачі і своєчасно запобігати можливим витокам газу.

Дивися повний текст У \"Київгазі\" протестували нову мережу для \"розумних\" лічильників.
R2
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Це будинкові лічильники чи ще більші, магістральні чи як вони називаються?
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