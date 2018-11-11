RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Тарифи на електроенергію
зростуть на 15-20% - експерт

Тарифи на електроенергію зростуть на 15-20% - експерт
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 09:09

Тарифи на електроенергію зростуть на 15-20% - експерт

Пропонуємо до обговорення:
Коли буде скасовано часткове державне регулювання на ринку електроенергії, відбудеться зростання вартості електроенергії.

Дивися повний текст Тарифи на електроенергію зростуть на 15-20% - експерт.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 86569
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 121 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 09:09

Я не эксперт, но дорожать будет все, так как это и есть основная "реформа" :)
Igorten
 
Повідомлень: 3236
З нами з: 01.11.11
Подякував: 29 раз.
Подякували: 957 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 09:54

в мире цена на електрику падает.....
yil56
 
Повідомлень: 141
З нами з: 24.09.14
Подякував: 0 раз.
Подякували: 7 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 09:59

  yil56 написав:в мире цена на електрику падает.....

От каких уровней?
Vint
 
Повідомлень: 997
З нами з: 14.07.08
Подякував: 24 раз.
Подякували: 164 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 09:59

Yil56
Цены падают в цивилизованном мире.
sena_2008atp
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1543
З нами з: 31.05.15
Подякував: 4 раз.
Подякували: 352 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 10:00

  sena_2008atp написав:Yil56
Цены падают в цивилизованном мире.

Приведите пример
Vint
 
Повідомлень: 997
З нами з: 14.07.08
Подякував: 24 раз.
Подякували: 164 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 12:28

  Igorten написав:Я не эксперт, но дорожать будет все, так как это и есть основная "реформа" :)

Цель реформы - заработать. А повышение цен - это следствие.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
cannabis_ua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2711
З нами з: 27.02.09
Подякував: 222 раз.
Подякували: 559 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 15:12

Теперь будем платить два тарифа, один за электроэнергию поставщику - ТОВ "ХХХ", а второй обслуживающей компании за обслуживание сетей - Облэнерго.
postsilverbox
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3
З нами з: 09.01.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 17:26

  Vint написав:
  yil56 написав:в мире цена на електрику падает.....

От каких уровней?

часто доплачивают за потребление , несколько раз в год
ЗАРПЛАТА КАССИРА 5000 грн. perevodika.ru/articles/14815.html
yama
 
Повідомлень: 494
З нами з: 12.08.17
Подякував: 1021 раз.
Подякували: 71 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 17:32

Стая белых и пушистых зверьков!!! Эл. энерг. +15%, отопление + 20%, газ + 17%, вода + 15% ..... угадайте на сколько вырастут продукты ......???????
сова
 
Повідомлень: 550
З нами з: 02.09.16
Подякував: 0 раз.
Подякували: 57 раз.
 
Профіль
  #12>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 16 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
«Київводоканал» планує підвищити тарифи на холодну воду 1, 2
R2 » Вів 08 січ, 2019 17:45
15 675
Переглянути останнє повідомлення
Сер 09 січ, 2019 17:27
Pegasmaster
Як зміняться тарифи на електроенергію в 2019 році
R2 » Нед 11 лис, 2018 21:39
3 457
Переглянути останнє повідомлення
Пон 07 січ, 2019 14:09
valik_tkarenko
Набрали чинності нові тарифи на опалення та гарячу воду...
R2 » Сер 02 січ, 2019 19:11
7 650
Переглянути останнє повідомлення
Чет 03 січ, 2019 17:13
wotsergeyd

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.