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Тарифи на електроенергію зростуть на 15-20% - експерт
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 09 січ, 2019 17:33
И какой будет уровень инфляции ...
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сова
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Додано: Сер 09 січ, 2019 17:54
Все наши реформы чисто теоретические,реально только одно-поднятие цен.Бедный Петя не успевает новые оффшоры открывать...
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Scotch
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