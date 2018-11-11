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Тарифи на електроенергію
зростуть на 15-20% - експерт

Тарифи на електроенергію зростуть на 15-20% - експерт
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 17:33

И какой будет уровень инфляции ...
сова
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 17:54

Все наши реформы чисто теоретические,реально только одно-поднятие цен.Бедный Петя не успевает новые оффшоры открывать...
Scotch
 
Повідомлень: 513
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