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Україна встановила рекорд у експорті яблук
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 09 січ, 2019 09:12
Пропонуємо до обговорення:
Україна в листопаді 2018 року побила рекорд у експорті яблук, продавши за кордон 8 тисяч тонн за місяць.
Дивися повний текст Україна встановила рекорд у експорті яблук
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R2
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Додано: Сер 09 січ, 2019 09:13
У вересні у Відні на базарі Нашмаркт кіло яблук Гала коштувало 2,9 євро. Я як побачив, мало не впав де стояв, цікаво, скільки під весну там яблука коштують? Мені їхні зарплати не здаються захмарними, якщо ти там не на заробітках а постійно там живеш з родиною.
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andriyzhagun
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Додано: Сер 09 січ, 2019 09:23
А ещё 5 лет назад били рекорды импорта из Польши
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Vint
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Додано: Сер 09 січ, 2019 09:26
andriyzhagun написав:
У вересні у Відні на базарі Нашмаркт кіло яблук Гала коштувало 2,9 євро. Я як побачив, мало не впав де стояв, цікаво, скільки під весну там яблука коштують?
Значит у нас скоро будет Відень+
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Додано: Сер 09 січ, 2019 09:59
Вкладчик1234 написав: andriyzhagun написав:
У вересні у Відні на базарі Нашмаркт кіло яблук Гала коштувало 2,9 євро. Я як побачив, мало не впав де стояв, цікаво, скільки під весну там яблука коштують?
Значит у нас скоро будет Відень+
Почему??
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Vint
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Додано: Сер 09 січ, 2019 10:06
Vint написав: Вкладчик1234 написав: andriyzhagun написав:
У вересні у Відні на базарі Нашмаркт кіло яблук Гала коштувало 2,9 євро. Я як побачив, мало не впав де стояв, цікаво, скільки під весну там яблука коштують?
Значит у нас скоро будет Відень+
Почему??
1. "Если тут яблоки будут дешевле, чем там, - то их все вывезут туда, и тут цены вырастут"
2. "Так требует МВФ"*
*сарказм
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Вкладчик1234
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Додано: Сер 09 січ, 2019 10:10
andriyzhagun написав:
У вересні у Відні на базарі Нашмаркт кіло яблук Гала коштувало 2,9 євро. Я як побачив, мало не впав де стояв, цікаво, скільки під весну там яблука коштують? Мені їхні зарплати не здаються захмарними, якщо ти там не на заробітках а постійно там живеш з родиною.
зато там Голден по одному евросу, в любом шпаре - их больше всего выращивают, на них самый большой спрос. Дома, в Киеве, я тоже обычно беру Голден, хотя у нас они не самые дешевые. И шо??
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sequence
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Додано: Сер 09 січ, 2019 10:19
Так и по орехам, говорят, Украина в лидерах
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cisukr
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