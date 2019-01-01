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Україна встановила
рекорд у експорті яблук

Україна встановила рекорд у експорті яблук
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 09:12

Україна встановила рекорд у експорті яблук

Пропонуємо до обговорення:
Україна в листопаді 2018 року побила рекорд у експорті яблук, продавши за кордон 8 тисяч тонн за місяць.

Дивися повний текст Україна встановила рекорд у експорті яблук.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 09:13

У вересні у Відні на базарі Нашмаркт кіло яблук Гала коштувало 2,9 євро. Я як побачив, мало не впав де стояв, цікаво, скільки під весну там яблука коштують? Мені їхні зарплати не здаються захмарними, якщо ти там не на заробітках а постійно там живеш з родиною.
andriyzhagun
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А ещё 5 лет назад били рекорды импорта из Польши
Vint
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 09:26

  andriyzhagun написав:У вересні у Відні на базарі Нашмаркт кіло яблук Гала коштувало 2,9 євро. Я як побачив, мало не впав де стояв, цікаво, скільки під весну там яблука коштують?

Значит у нас скоро будет Відень+
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 09:59

  Вкладчик1234 написав:
  andriyzhagun написав:У вересні у Відні на базарі Нашмаркт кіло яблук Гала коштувало 2,9 євро. Я як побачив, мало не впав де стояв, цікаво, скільки під весну там яблука коштують?

Значит у нас скоро будет Відень+

Почему??
Vint
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 10:06

  Vint написав:
  Вкладчик1234 написав:
  andriyzhagun написав:У вересні у Відні на базарі Нашмаркт кіло яблук Гала коштувало 2,9 євро. Я як побачив, мало не впав де стояв, цікаво, скільки під весну там яблука коштують?

Значит у нас скоро будет Відень+

Почему??

1. "Если тут яблоки будут дешевле, чем там, - то их все вывезут туда, и тут цены вырастут"
2. "Так требует МВФ"*

*сарказм :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 10:10

  andriyzhagun написав:У вересні у Відні на базарі Нашмаркт кіло яблук Гала коштувало 2,9 євро. Я як побачив, мало не впав де стояв, цікаво, скільки під весну там яблука коштують? Мені їхні зарплати не здаються захмарними, якщо ти там не на заробітках а постійно там живеш з родиною.

зато там Голден по одному евросу, в любом шпаре - их больше всего выращивают, на них самый большой спрос. Дома, в Киеве, я тоже обычно беру Голден, хотя у нас они не самые дешевые. И шо??
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Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 10:19

Так и по орехам, говорят, Украина в лидерах
cisukr
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 11:21

  cisukr написав:Так и по орехам, говорят, Украина в лидерах


Лучше б мы были лидерами по надкусаным яблокам, которые 500уе за штуку. Чем по десертным сортам, которые 100уе за тонну.
ALexxxS
 
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