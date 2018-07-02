Ціни на нафту еталонних марок в середу продовжують впевнене зростання.
Дивися повний текст Нафта продовжує впевнено дорожчати, ціна Brent - $59,5 за барель.
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Додано: Сер 09 січ, 2019 10:20
Нафта продовжує впевнено дорожчати, ціна Brent - $59,5...
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Дивися повний текст Нафта продовжує впевнено дорожчати, ціна Brent - $59,5 за барель.
Додано: Сер 09 січ, 2019 10:20
Класс. Наконец то дождались, есть отмазка для повышения цен на бензин, а антимонопольный еще раз оштрафует Хуавэй :)
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