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Нафта продовжує впевнено
дорожчати, ціна Brent - $59,5...

Нафта продовжує впевнено дорожчати, ціна Brent - $59,5...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 10:20

Нафта продовжує впевнено дорожчати, ціна Brent - $59,5...

Пропонуємо до обговорення:
Ціни на нафту еталонних марок в середу продовжують впевнене зростання.

Дивися повний текст Нафта продовжує впевнено дорожчати, ціна Brent - $59,5 за барель.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 10:20

Класс. Наконец то дождались, есть отмазка для повышения цен на бензин, а антимонопольный еще раз оштрафует Хуавэй :)
shkarapet
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Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

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