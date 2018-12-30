Про це йдеться в повідомленні Посольства України в США на своїй офіційній сторінці в мережі Facebook.
Дивися повний текст Ексімбанк США після 5-річної перерви повертається в Україну.
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Додано: Сер 09 січ, 2019 11:55
Ексімбанк США після 5-річної перерви повертається в Україну
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Ексімбанк США після 5-річної перерви повертається в Україну.
Додано: Сер 09 січ, 2019 11:55
Нутак понятно за уголек и тепловозы с папуасов дань снимать как-то надо.
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