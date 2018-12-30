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Ексімбанк США після 5-річної
перерви повертається в Україну

Ексімбанк США після 5-річної перерви повертається в Україну
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 11:55

Ексімбанк США після 5-річної перерви повертається в Україну

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться в повідомленні Посольства України в США на своїй офіційній сторінці в мережі Facebook.

Дивися повний текст Ексімбанк США після 5-річної перерви повертається в Україну.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 11:55

Нутак понятно за уголек и тепловозы с папуасов дань снимать как-то надо.
vitali_kalinin
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