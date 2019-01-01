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Україна оголосила 12 конкурсів
на розробку вуглеводневих...

Україна оголосила 12 конкурсів на розробку вуглеводневих...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 12:22

Україна оголосила 12 конкурсів на розробку вуглеводневих...

Пропонуємо до обговорення:
Україна оголосила 12 конкурсів на укладення угод про розділ продукції (УРП) на розробку вуглеводневих родовищ, — відповідні постанови Кабінету Міністрів від 18 грудня 2018 року опубліковано в газеті «Урядовий кур'єр» 5 січня 2019 року.

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Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 12:23

Перед выборами решили продавать народное имущество( Лучше б по одному в месяц и цена была бы выше.
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