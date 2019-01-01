|
|
Україна оголосила 12 конкурсів на розробку вуглеводневих...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 09 січ, 2019 12:22
Пропонуємо до обговорення:
Україна оголосила 12 конкурсів на укладення угод про розділ продукції (УРП) на розробку вуглеводневих родовищ, — відповідні постанови Кабінету Міністрів від 18 грудня 2018 року опубліковано в газеті «Урядовий кур'єр» 5 січня 2019 року.
Дивися повний текст Україна оголосила 12 конкурсів на розробку вуглеводневих родовищ
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 86560
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 121 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Сер 09 січ, 2019 12:23
Перед выборами решили продавать народное имущество( Лучше б по одному в месяц и цена была бы выше.
-
anton_gms
-
-
- Повідомлень: 626
- З нами з: 23.01.13
- Подякував: 3 раз.
- Подякували: 102 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 10 гостей
Модератори:
Ірина_
, ТупУм
, Модератор
|
Схожі теми
|
|8
|154
|
|
|4
|527
|
Вів 08 січ, 2019 22:35
kvn2
|
|1
|91
|