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Україна за рік зменшила транзит газу на 7,1%
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 09 січ, 2019 12:31
Пропонуємо до обговорення:
Україна в 2018 році зменшила транзит природного газу через свою газотранспортну систему (ГТС) на 7,1% (6 млрд 677,8 млн куб. м) у порівнянні з 2017 роком - до 86 млрд 779,2 млн куб. м.
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Додано: Сер 09 січ, 2019 12:31
Трясця вашій матері!
Це не "Україна зменшила транзит"
Це Мордор зменшив транзит газу через Україну
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Сергій_М
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