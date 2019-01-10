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Україна за рік зменшила
транзит газу на 7,1%

Україна за рік зменшила транзит газу на 7,1%
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 12:31

Україна за рік зменшила транзит газу на 7,1%

Пропонуємо до обговорення:
Україна в 2018 році зменшила транзит природного газу через свою газотранспортну систему (ГТС) на 7,1% (6 млрд 677,8 млн куб. м) у порівнянні з 2017 роком - до 86 млрд 779,2 млн куб. м.

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Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 12:31

Трясця вашій матері!
Це не "Україна зменшила транзит"
Це Мордор зменшив транзит газу через Україну
Сергій_М
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 січ, 2019 14:42

  Сергій_М написав:Трясця вашій матері!
Це не "Україна зменшила транзит"
Це Мордор зменшив транзит газу через Україну


Казуистика, это не выторг упал в магазинчике у ФОПа, это покупатели стали меньше покупать в этом магазинчике. Глупые покупатели.
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 12 січ, 2019 14:54

Re: Україна за рік зменшила транзит газу на 7,1%

  freeze написав:Казуистика, это не выторг упал в магазинчике у ФОПа, это покупатели стали меньше покупать в этом магазинчике. Глупые покупатели.

Покупці не стали менше купувати, навпаки, навіть більше - монопольний продавець менше поставив товару. :)
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lapay
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 січ, 2019 15:06

  lapay написав:
  freeze написав:Казуистика, это не выторг упал в магазинчике у ФОПа, это покупатели стали меньше покупать в этом магазинчике. Глупые покупатели.

Покупці не стали менше купувати, навпаки, навіть більше - монопольний продавець менше поставив товару. :)


Монопольный продавец решил сам открыть на районе свой магазин, как мы можем заставить-убедить-уговорить монопольного продавца продолжить поставлять товар в наш старый магазинчик в прежних объемах?
Особенно когда на наружной витрине нашего магазинчика висит огромный плакат Геть от монопольного продавца?
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 12 січ, 2019 15:33

Re: Україна за рік зменшила транзит газу на 7,1%

  freeze написав:, как мы можем заставить-убедить-уговорить монопольного продавца продолжить поставлять товар в наш старый магазинчик в прежних объемах?

На монополіста є АМК США, які самі хочуть постачати свій товар, і які справедливо кажуть, що монопіліста треба взяти за дввоники, щоб не борзів. :)
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Повідомлення Додано: Суб 12 січ, 2019 15:48

  lapay написав:
  freeze написав:, как мы можем заставить-убедить-уговорить монопольного продавца продолжить поставлять товар в наш старый магазинчик в прежних объемах?

На монополіста є АМК США, які самі хочуть постачати свій товар, і які справедливо кажуть, що монопіліста треба взяти за дввоники, щоб не борзів. :)


Для Трампа и США было бы вообще за удачу, чтобы Газпром куда-то исчез вместе с транзитом через Украину, Северными потоками и тд. Можно было бы резко увеличить поставки своего газа в Европу.
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 12 січ, 2019 15:55

Re: Україна за рік зменшила транзит газу на 7,1%

  freeze написав:Для Трампа и США было бы вообще за удачу, чтобы Газпром куда-то исчез вместе с транзитом через Украину, Северными потоками и тд. Можно было бы резко увеличить поставки своего газа в Европу.

Ну, цього він не може, а от залишити один (наш) магазин під своїм контролем, завдання посильне.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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