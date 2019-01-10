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Україна за рік зменшила транзит газу на 7,1%
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Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 09 січ, 2019 12:31
Пропонуємо до обговорення:
Україна в 2018 році зменшила транзит природного газу через свою газотранспортну систему (ГТС) на 7,1% (6 млрд 677,8 млн куб. м) у порівнянні з 2017 роком - до 86 млрд 779,2 млн куб. м.
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Додано: Сер 09 січ, 2019 12:31
Трясця вашій матері!
Це не "Україна зменшила транзит"
Це Мордор зменшив транзит газу через Україну
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Сергій_М
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Додано: Суб 12 січ, 2019 14:42
Сергій_М написав:
Трясця вашій матері!
Це не "Україна зменшила транзит"
Це Мордор зменшив транзит газу через Україну
Казуистика, это не выторг упал в магазинчике у ФОПа, это покупатели стали меньше покупать в этом магазинчике. Глупые покупатели.
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freeze
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Додано: Суб 12 січ, 2019 14:54
freeze написав:
Казуистика, это не выторг упал в магазинчике у ФОПа, это покупатели стали меньше покупать в этом магазинчике. Глупые покупатели.
Покупці не стали менше купувати, навпаки, навіть більше - монопольний продавець менше поставив товару.
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Додано: Суб 12 січ, 2019 15:06
lapay написав: freeze написав:
Казуистика, это не выторг упал в магазинчике у ФОПа, это покупатели стали меньше покупать в этом магазинчике. Глупые покупатели.
Покупці не стали менше купувати, навпаки, навіть більше - монопольний продавець менше поставив товару.
Монопольный продавец решил сам открыть на районе свой магазин, как мы можем заставить-убедить-уговорить монопольного продавца продолжить поставлять товар в наш старый магазинчик в прежних объемах?
Особенно когда на наружной витрине нашего магазинчика висит огромный плакат Геть от монопольного продавца?
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freeze
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Додано: Суб 12 січ, 2019 15:33
freeze написав:
, как мы можем заставить-убедить-уговорить монопольного продавца продолжить поставлять товар в наш старый магазинчик в прежних объемах?
На монополіста є АМК США, які самі хочуть постачати свій товар, і які справедливо кажуть, що монопіліста треба взяти за дввоники, щоб не борзів.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Додано: Суб 12 січ, 2019 15:48
lapay написав: freeze написав:
, как мы можем заставить-убедить-уговорить монопольного продавца продолжить поставлять товар в наш старый магазинчик в прежних объемах?
На монополіста є АМК США, які самі хочуть постачати свій товар, і які справедливо кажуть, що монопіліста треба взяти за дввоники, щоб не борзів.
Для Трампа и США было бы вообще за удачу, чтобы Газпром куда-то исчез вместе с транзитом через Украину, Северными потоками и тд. Можно было бы резко увеличить поставки своего газа в Европу.
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Додано: Суб 12 січ, 2019 15:55
freeze написав:
Для Трампа и США было бы вообще за удачу, чтобы Газпром куда-то исчез вместе с транзитом через Украину, Северными потоками и тд. Можно было бы резко увеличить поставки своего газа в Европу.
Ну, цього він не може, а от залишити один (наш) магазин під своїм контролем, завдання посильне.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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