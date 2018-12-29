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Qualcomm віддала 1,3 млн
доларів для заборони продажу...

Qualcomm віддала 1,3 млн доларів для заборони продажу...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 13:01

Qualcomm віддала 1,3 млн доларів для заборони продажу...

Пропонуємо до обговорення:
Постачальник комплектуючих і процесорів для смартфонів Qualcomm вніс 1,34 млрд доларів, щоб набрало чинності рішення мюнхенського суду про заборону продажу 3 моделей iPhone в Німеччині.

Дивися повний текст Qualcomm віддала 1,3 млн доларів для заборони продажу iPhone в Німеччині.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 13:01

В названии одна сумма в статье другая. Так миллионов или миллиардов заплатили?
LOKY
 
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Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

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