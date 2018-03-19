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Кияни більше платитимуть за
вивезення сміття: на скільки...

Кияни більше платитимуть за вивезення сміття: на скільки...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 13:08

Кияни більше платитимуть за вивезення сміття: на скільки...

Пропонуємо до обговорення:
З 1 січня в українській столиці зросли тарифи на вивезення сміття.

Дивися повний текст Кияни більше платитимуть за вивезення сміття: на скільки зріс тариф.
R2
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Такое впечетление, что перед выборами решили поднять цены на все!
zloy_ukr
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И так платив дважды за енту услугу. Она входит в обслуживание домов и придомовых территорий, а ее вынесли отдельно и общую сумму не изменили. Развод какой-то.
hxbbgaf
 
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  hxbbgaf написав:И так платив дважды за енту услугу. Она входит в обслуживание домов и придомовых территорий, а ее вынесли отдельно и общую сумму не изменили. Развод какой-то.

не гони дуру,смотри в ГИОЦ или ЦКС оно минусуется от придомовой.субсидию ток на мусор отняли
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
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