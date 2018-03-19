З 1 січня в українській столиці зросли тарифи на вивезення сміття.
Дивися повний текст Кияни більше платитимуть за вивезення сміття: на скільки зріс тариф.
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Додано: Сер 09 січ, 2019 13:08
Кияни більше платитимуть за вивезення сміття: на скільки...
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Дивися повний текст Кияни більше платитимуть за вивезення сміття: на скільки зріс тариф.
Додано: Сер 09 січ, 2019 13:26
И так платив дважды за енту услугу. Она входит в обслуживание домов и придомовых территорий, а ее вынесли отдельно и общую сумму не изменили. Развод какой-то.
Додано: Сер 09 січ, 2019 13:33
не гони дуру,смотри в ГИОЦ или ЦКС оно минусуется от придомовой.субсидию ток на мусор отняли.Зазор на разнице до 1грн.
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
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