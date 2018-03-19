Кияни більше платитимуть за вивезення сміття: на скільки...

Додано: Сер 09 січ, 2019 18:46

Мизантрóп написав: hxbbgaf написав: И так платив дважды за енту услугу. Она входит в обслуживание домов и придомовых территорий, а ее вынесли отдельно и общую сумму не изменили. Развод какой-то. И так платив дважды за енту услугу. Она входит в обслуживание домов и придомовых территорий, а ее вынесли отдельно и общую сумму не изменили. Развод какой-то.

не гони дуру,смотри в ГИОЦ или ЦКС оно минусуется от придомовой.субсидию ток на мусор отняли.Зазор на разнице до 1грн. не гони дуру,смотри в ГИОЦ или ЦКС оно минусуется от придомовой.субсидию ток на мусор отняли.Зазор на разнице до 1грн.

С начала осени, сразу как начали писать вывоз мусора отдельной строкой - пару месяцев действительно считали и там, и там. Потом пересчитали, правда, но осадок то осталсяК тому же, тогда, всего 5 месяцев назад, эту плату вывели в отдельную строку, при этом увеличили ее почти в три раза. Теперь - к той стоимости еще + 24%. Таким образом, за полгода тариф поднят практическиА если вспомнить, что по закону эта схема должна заработать только с лета этого, 2019 года - то вопросов еще больше.Хотя, лично у меня вопросов - ни к нашему боксеру-меру, ни к необразованному генпрокурору, ни к заочно образованному премьеру, ни тем более к ручному антимонопольному комитету и президента карманному нкре - нет"Оказалось, что она ничего и не варилаИ варить-то не умеет...Или, может, не хотела...Подождем, твою мать"#Весна уже скоро