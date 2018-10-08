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Підполковник поліції в Одесі
збирав з підприємців по...

Підполковник поліції в Одесі збирав з підприємців по...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 14:10

Підполковник поліції в Одесі збирав з підприємців по...

Пропонуємо до обговорення:
Співробітники Служби безпеки України спільно з військовою прокуратурою і Держбюро розслідувань викрили у систематичному одержанні неправомірної вигоди керівника підрозділу одного з райвідділів Головного управління Нацполіції в Одеській області. Про це йдеться в повідомленні СБУ.

Дивися повний текст Підполковник поліції в Одесі збирав з підприємців по $300 за одну торгову точку.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 14:11

Это не взятка, а налоги. Если государство не может обеспечить "крышу" и взимание налогов, то этим занимаются бандиты.
yevgenmuza
 
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