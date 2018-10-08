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Підполковник поліції в Одесі збирав з підприємців по...
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Додано: Сер 09 січ, 2019 14:10
Пропонуємо до обговорення:
Співробітники Служби безпеки України спільно з військовою прокуратурою і Держбюро розслідувань викрили у систематичному одержанні неправомірної вигоди керівника підрозділу одного з райвідділів Головного управління Нацполіції в Одеській області. Про це йдеться в повідомленні СБУ.
Дивися повний текст Підполковник поліції в Одесі збирав з підприємців по $300 за одну торгову точку
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R2
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Додано: Сер 09 січ, 2019 14:11
Это не взятка, а налоги. Если государство не может обеспечить "крышу" и взимание налогов, то этим занимаются бандиты.
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yevgenmuza
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Додано: Сер 09 січ, 2019 15:04
yevgenmuza написав:
Это не взятка, а налоги. Если государство не может обеспечить "крышу" и взимание налогов, то этим занимаются бандиты.
Бандиты в погонах.
Уволить весь состав, подполковника на нары. Растрындеть на всю страну чтобы любая сволочь в погонах знала что будет если возьмешь на лапу или если будешь знать что другой брал и сокрыл преступление.
Вот реальная реформа. А то ворам зарплату поднимают и ждут перемен.
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Додано: Сер 09 січ, 2019 15:54
Дальше то что?
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Додано: Сер 09 січ, 2019 15:57
yevgenmuza
Проблема в том,что выстроена воровская вертикаль, точнее "реформирована"старая.Вы думаете,что этот бандюк в погонах не делился с начальником?
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Додано: Сер 09 січ, 2019 21:45
Я думаю одолжит у Насирова одеяло и все будет в порядке
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