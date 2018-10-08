Підполковник поліції в Одесі збирав з підприємців по...
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Співробітники Служби безпеки України спільно з військовою прокуратурою і Держбюро розслідувань викрили у систематичному одержанні неправомірної вигоди керівника підрозділу одного з райвідділів Головного управління Нацполіції в Одеській області. Про це йдеться в повідомленні СБУ.
yevgenmuza написав:Это не взятка, а налоги. Если государство не может обеспечить "крышу" и взимание налогов, то этим занимаются бандиты.
Бандиты в погонах. Уволить весь состав, подполковника на нары. Растрындеть на всю страну чтобы любая сволочь в погонах знала что будет если возьмешь на лапу или если будешь знать что другой брал и сокрыл преступление.
Вот реальная реформа. А то ворам зарплату поднимают и ждут перемен.
Ничего полковнику не будет - он заранее все оплатил. Вспомним историю ректора Мельника с Ирпеня , который с браслетом сбежал - ему тоже за взятки ничего небыло, пока ласты не склеил в «Феофания» р.с. ( 11 декабря Бородянский районный суд Киевской области признал невиновным Петра Мельника).