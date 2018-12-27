Мінімальна зарплата в Польщі для всіх працівників підвищиться на 7,1% - до 2250 злотих (16 550 грн).
Дивися повний текст У Польщі підняли мінімальну заробітну платню.
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Додано: Сер 09 січ, 2019 15:13
У Польщі підняли мінімальну заробітну платню
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Польщі підняли мінімальну заробітну платню.
Додано: Сер 09 січ, 2019 15:13
Теперь на 7,1% больше будет поступлений валюты из Польши в Украину. Казалось бы, при чем тут минималка в Польше.
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