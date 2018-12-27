RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
У Польщі підняли
мінімальну заробітну платню

У Польщі підняли мінімальну заробітну платню
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 15:13

У Польщі підняли мінімальну заробітну платню

Пропонуємо до обговорення:
Мінімальна зарплата в Польщі для всіх працівників підвищиться на 7,1% - до 2250 злотих (16 550 грн).

Дивися повний текст У Польщі підняли мінімальну заробітну платню.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 86568
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 121 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 15:13

Теперь на 7,1% больше будет поступлений валюты из Польши в Украину. Казалось бы, при чем тут минималка в Польше.
p_a_l
 
Повідомлень: 1666
З нами з: 15.02.11
Подякував: 24 раз.
Подякували: 268 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Pegasmaster, shapo і 11 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
У Польщі з наступного року заморожують ціни на... 1, 2
R2 » Суб 29 гру, 2018 16:51
13 690
Переглянути останнє повідомлення
Нед 30 гру, 2018 14:18
Kudrjavuy
У МОЗ заявили про рекордну заробітну плату лікаря в Україні 1, 2, 3
R2 » Чет 27 гру, 2018 16:56
27 1722
Переглянути останнє повідомлення
Суб 29 гру, 2018 18:25
vitalij_rublya
Українське сміття вивозитимуть до Польщі
R2 » Чет 27 гру, 2018 13:52
9 339
Переглянути останнє повідомлення
Суб 29 гру, 2018 12:02
lauder7

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Идея Банк (15726)
09.01.2019 16:41
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.