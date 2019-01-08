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Підприємства "Нафтогазу
України" 2018 року сплатили до...

Підприємства "Нафтогазу України" 2018 року сплатили до...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 15:17

Підприємства "Нафтогазу України" 2018 року сплатили до...

Пропонуємо до обговорення:
НАК "Нафтогаз України" і компанії, що входять в неї, в 2018 році, за оперативними даними, сплатили до державного бюджету 136,5 млрд грн податків та дивідендів, що на 27,2% більше, ніж у 2017 році.

Дивися повний текст Підприємства \"Нафтогазу України\" 2018 року сплатили до держбюджету майже 137 млрд грн.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 15:17

Весь газ и нефть принадлежат народу. У нас всё это воруется.
К примеру в Норвегии деньги за весь проданный газ отправляют в специальный фонд - покупают Акции американских и Европейских компаний. Потом прибыль от фонда направляют в Бюджет на образование и медицину. В Украине все эти деньги разворовываются уже 25 лет.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0 ... Vcqn_XvS9E
anton_gms
 
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